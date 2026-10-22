  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.10.2026 08:19

İran ordusu: Basra Körfezi'nde petrol transferi yapan 4 gemi vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nin kuzey kesiminde petrol yüklerini gemiden gemiye aktaran 4 geminin eş zamanlı vurulduğunu ve yanmaya devam ettiğini bildirdi.

İran ordusu: Basra Körfezi'nde petrol transferi yapan 4 gemi vuruldu

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "izin verilmeyen" güzergahlardan geçtikleri belirtilen 4 geminin petrol transferi sırasında tespit edildiği ve eş zamanlı olarak vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın batısında dün gece 3 geminin deniz mayınına çarptığı, yangın çıktığı ve gemilerin durdurulduğu belirtildi.

ABD'yi, gemileri mayın döşenmiş geçitten geçmeye teşvik etmekle suçlayan Devrim Muhafızları Ordusu, bu durumun deniz kazalarının artmasına yol açtığını savundu.

Açıklamada, ABD'nin bu tutumunu sürdürmesi halinde karşılık verme kapsamının bölgedeki ABD üslerini de içine alacağı belirtilerek Washington yönetimine uyarıda bulunuldu.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
Fransa'da güvenlik açığı nedeniyle valiliklerin siteleri erişime kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:25
Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
09:14
Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor
08:27
Ankara'da iş yerine ateş açan 5 şüpheliye tutuklama
07:45
Çukurova Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 49 şüpheli adliyeye sevk edildi
07:08
İhbara giden polislere ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
07:46
Tuzla'da ayakkabı fabrikasında yangın
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapacak çiftçilerin bölgeye girişini engelliyor
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapacak çiftçilerin bölgeye girişini engelliyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da "bozuk et" denetimi: 15 ton ele geçirildi
İstanbul'da "bozuk et" denetimi: 15 ton ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ