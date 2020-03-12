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Bakan Koca: Tedbir alırsak 2 ayda hayat normale döner
[Fotoğraf: AA ]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakasıyla ilgili, "Bu virüs daha çok kış enfeksiyonu, tedbir alırsak, yayılmayı önlersek 2 ayda hayat normale döner" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüs ile ilgili açıklama yaptı.
2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner. pic.twitter.com/6ewRJ9arpd— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 12, 2020
Bakan Koca, yazın virüsün etkisinin azalacağını belirterek şunları söyledi:
"2 ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner."
Etiketler: son dakika salgın koronavirüs Fahrettin KocaSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 13:53
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