Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüs ile ilgili açıklama yaptı.

2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner. pic.twitter.com/6ewRJ9arpd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 12, 2020

Bakan Koca, yazın virüsün etkisinin azalacağını belirterek şunları söyledi:

"2 ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner."