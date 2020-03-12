İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Covid-19 salgınının yayılmasını önleme amacıyla 5 Mart'ta 300 bin kişilik ekiple Sağlık Bakanlığı yönetiminde başlatılan "Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği" planına ilişkin son gelişmeleri basın mensupları ile paylaştı.

Söz konusu plan ile hastalığı en kısa sürede teşhis etmeyi amaçladıklarını belirten Nemeki, "Son 2 günde yaklaşık 3,5 milyon kişiyi sağlık taramasından geçirdik" dedi.

Enfekte olmuş kişilerle temas kuranlar tedavi altında

Salgının en çok görüldüğü Kum ve Gilan eyaletlerinin aralarında olduğu toplam 4 eyalette şüpheli görülen 1200 kişinin detaylı sağlık taramasından geçirildiğini ve bunların arasından yalnızca 270 kişinin hastanelerde tedavi altına alınmasına karar verildiğini söyledi.

Nemeki, "Enfekte olmuş kişilerle temas kuran 2 bin 700 kişi de gözetim altına alındı" bilgisini verdi.

Ülke genelinde Covid-19 teşhisi için gerekli laboratuvar sayısının da 50'ye yükseltildiğini aktaran Nemeki, gelecek haftaya kadar 20 laboratuvarın daha hizmete açılacağını belirtti.

429 can kaybı

Çin'den dünyaya yayılan Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüs vaka sayısı 10 bini aşarken can kaybı 429'a yükseldi.

Covid-19 teşhisi konulanlardan 3 bin 276'sı ise iyileşerek taburcu edildi. Virüsü yenen İranlılar arasında Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan ve Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Muhammed Rıza Kadir de bulunuyor.