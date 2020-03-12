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Rasulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 asker şehit
[Fotoğraf: AA arşiv]
Barış Pınarı Harekâtıyla güvenli hale getirilen Rasulayn'da PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile saldırı düzenlendi. Bir Jandarma Uzman Onbaşı ve 3 yerel güvenlik personeli şehit oldu.
Şanlıurfa Valiliği, bugün saat 12.40 sıralarında, Rasulayn'da yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile saldırı yapıldığını açıkladı. Saldırı sonucu bir 1 Jandarma Uzman Onbaşı ve 3 yerel güvenlik personelinin şehit olduğu ifade edildi.
Aynı saldırı sonucunda, 7'si sivil 10 kişi yaralandı. Yaralılar Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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