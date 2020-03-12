Koronavirüs salgını nedeniyle Çin dışında en fazla ölüm İtalya'da yaşandı. Ülkede okullar tatil edilirken, karantina önlemleri sıkılaştırılmaya başlandı.

Salgın nedeniyle zor günler yaşayan halk, evden dışarı çıkmaya korkuyor.

Çıkmaz zorunda kalanlar ise kendilerine ilginç korunma yöntemeleri buluyor.

Tıpkı, Roma sokaklarında 1 metrelik disk ile dolaşan bu adam gibi...

[Fotoğraf: Daniel.Bondi.1 (Instagram)]

Dünya Sağlık Örgütü'nün sosyal alanlarda insanlar arasında 1 metrelik mesafeyi koruma önerisini ilginç bir yöntemle hayata geçiren adam, bundan daha iyi bir koruma yöntemi olmadığını, diskinden vazgeçmediği ve harika hissettiğini söylüyor.

Ülkede 12 bin 462 kişiye koronavirüs teşhisi koyuldu. 827 kişi ise hayatını kaybetti.