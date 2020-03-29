Tunus ve Filistin'de koronavirüs vakaları arttı
Tunus'ta koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 278'e, Filistin'de ise 104'e yükseldi.
Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yapılan 724 test sonucunun 51'i pozitif çıktı, son verilerle ülkedeki toplam vaka sayısı 278'e yükseldi.
Açıklamada, Tunus'ta virüsün ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana toplam 2 bin 769 test yapıldığı aktarıldı.
Bakanlık dün virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 8 olarak açıklamıştı.
Filistin
Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Milhim, yaptığı yazılı açıklamada, 6 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 104'e çıktığını belirtti.
Milhim, yeni vakaların, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Katana beldesinde görüldüğünü, bunlardan 5'inin aynı aileden olduğunu açıkladı.
Filistin'deki COVID-19 vakalarının 9'u Gazze Şeridi'nde, diğerleri ise Batı Şeria'da tespit edildi.
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