Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yapılan 724 test sonucunun 51'i pozitif çıktı, son verilerle ülkedeki toplam vaka sayısı 278'e yükseldi.

Açıklamada, Tunus'ta virüsün ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana toplam 2 bin 769 test yapıldığı aktarıldı.

Bakanlık dün virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 8 olarak açıklamıştı.

Filistin

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Milhim, yaptığı yazılı açıklamada, 6 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 104'e çıktığını belirtti.

Milhim, yeni vakaların, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Katana beldesinde görüldüğünü, bunlardan 5'inin aynı aileden olduğunu açıkladı.

Filistin'deki COVID-19 vakalarının 9'u Gazze Şeridi'nde, diğerleri ise Batı Şeria'da tespit edildi.