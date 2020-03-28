Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede ikamet eden Bangladeş asıllı, kronik hastalıkları olan kişinin vefat etmesiyle COVID-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede 28 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 590'a yükseldiği kaydedildi. Söz konusu kişilerin tedavi altına alındığı vurgulandı.

Ülkede virüse yakalanıp iyileşen kişilerin sayısı ise 45 oldu.