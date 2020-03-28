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Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
[Fotoğraf: Reuters]
Katar'da yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 590'a yükseldi.
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede ikamet eden Bangladeş asıllı, kronik hastalıkları olan kişinin vefat etmesiyle COVID-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede 28 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 590'a yükseldiği kaydedildi. Söz konusu kişilerin tedavi altına alındığı vurgulandı.
Ülkede virüse yakalanıp iyileşen kişilerin sayısı ise 45 oldu.
Etiketler: katar koronavirüs kaynaklı ilk ölüm vaka sayısı koronavirüsSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 22:05
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