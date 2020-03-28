Lesotho Başbakanı Thomas Thabane, televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, COVID-19'a karşı tedbirler kapsamında bugünden itibaren ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Ülkede şimdiye kadar hiçbir vaka görülmediğini aktaran Thabane, virüse karşı çeşitli tedbirler alındığını kaydetti.

Afrika kıtasında vaka sayısı 4 bine yakın

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa da yaptığı açıklamayla, ülkede salgının yayılmaması için 30 Mart'tan itibaren ülkede 3 hafta süreliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Mnangagwa, ülkede 5 COVID-19 vakası görüldüğünü, 1 kişinin de virüsten hayatını kaybettiğini ifade ederek, vaka sayısı az olsa da tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Afrika kıtasında COVID-19 vakalarının sayısı 3 bin 924'e çıkarken, bugüne kadar 117 kişi hayatını kaybetti.