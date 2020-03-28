Lesotho ve Zimbabve'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Güney Afrika ülkelerinden Lesotho ve Zimbabve'de yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Lesotho Başbakanı Thomas Thabane, televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, COVID-19'a karşı tedbirler kapsamında bugünden itibaren ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.
Ülkede şimdiye kadar hiçbir vaka görülmediğini aktaran Thabane, virüse karşı çeşitli tedbirler alındığını kaydetti.
Afrika kıtasında vaka sayısı 4 bine yakın
Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa da yaptığı açıklamayla, ülkede salgının yayılmaması için 30 Mart'tan itibaren ülkede 3 hafta süreliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Mnangagwa, ülkede 5 COVID-19 vakası görüldüğünü, 1 kişinin de virüsten hayatını kaybettiğini ifade ederek, vaka sayısı az olsa da tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.
Afrika kıtasında COVID-19 vakalarının sayısı 3 bin 924'e çıkarken, bugüne kadar 117 kişi hayatını kaybetti.
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