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Fas'ta bir bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 17 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Fas'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen bir bebek hayatını kaybetti.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, annesinden virüs bulaşan 17 aylık bir bebek yaşamını yitirdi.
Bebek ölmeden önce yapılan test sonucunun pozitif çıktığı, annesinin de ülkenin doğusunda bulunan Vecde'deki Üniversite Hastanesi'nde karantinaya alındığı ifade edildi.
Öte yandan Fas Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs portalından yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 450'ye yükseldiği duyuruldu.
Ülkedeki can kaybı en son 26 olarak açıklanmıştı.
Etiketler: koronavirüs Fas covid-19 bebekSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 17:55
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