Haber Giriş: Kaynak: AA
Fas ve Umman'da koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor
[Fotoğraf: AA]
Fas'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişide daha virüs tespit edildiği ve can kaybının 26'ya yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısının da 437 olduğu aktarıldı.
Ülkede ilk Kovid-19 vakası 3 Mart'ta tespit edilmişti.
Umman'da son durum
Umman Sağlık Bakanlığı ise 15 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve son veri lerle ülke genelindeki vaka sayısının 167'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.
Açıklamada, virüs bulaşan kişilerin çoğunun, Kovid-19 tespit edilenlerle temas halinde bulunan ya da yurt dışından gelen kişiler olduğu kaydedildi.
Etiketler: Fas Umman koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 15:32
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