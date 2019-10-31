Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin hazırladığı Rota adlı proje, "Turizmin yeni rotası" sloganıyla İstanbul'da tanıtıldı.

Sektördeki önemli dijital dönüşüm hamlelerinden biri olan proje, şimdilik sadece iç turizmi kapsıyor. Sadece seyahat acentalarının ulaşabileceği bir dijital platformdan oluşuyor.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, tüm acentalara açık olan projeyle lokal acentalara büyük bir imkan sağladıklarını söyledi.

"Bu platforma dahil olan üyemiz, tek tıkla binlerce acentanın tur paketine ulaşabildiği gibi, kendi ürünlerini de bu platforma yükleyebilecek."

Küçük firmaları kalkındırmayı hedefliyorlar

Ardahan'dan Kütahya'ya, Edirne'den Mardin'e birbirleriyle günlük hayatta bir araya gelmesi mümkün olmayan turizmciler burada buluşacak.

Yerel ve küçük seyahat acentalarının, imkansızlıktan duyurma fırsatı bulamadığı turlar TÜRSAB garantisiyle müşteriye ulaşabilecek. Bu sayede örneğin Karadeniz'de bir çay toplama turu, 81 ildeki tüm meraklılarına ulaşabilecek.

Hedef, hem seyahatseverlere özgün ve hiç deneyimlemedikleri fırsatlar sunmak hem de küçük firmaları kalkındırmak.

Bağlıkaya, projeyle kısa vadede ülke ekonomisine 5 milyar liranın üzerinde ek katkı sunmayı hedeflediklerini anlattı.

Proje iç turizmle sınırlı kalmayacak. Yakın zamanda içerikler 5 farklı dile çevrilecek ve yurt dışında kullanıma sunulacak. Şu an yalnızca tur firmalarının ulaştığı alan, web tabanlı olarak herkese açılacak. Mobil uygulaması da aynı zamanda hizmete sunulacak.

Kaynak: AA