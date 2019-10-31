Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, hastaları en zor koşullarda bile en hızlı ve güvenli şekilde hastanelere ulaştırmaya çalışan ambulans sürücülerine yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Başakşehir’de Atatürk Olimpiyat Stadı yanındaki alanda gerçekleşen eğitimde, ambulans sürücüleri sırasıyla ambulanslara binerek parkurlarda sürüş yaptı.

Ambulans sürücülerine kendileri için hazırlanan parkurlarda kayma kontrolü, şerit değiştirme, kavşaklarda sürücü davranışları, kazadan kaçış manevraları, takip mesafesi, güvenli sollama gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi.

Kadın ambulans sürücülerinin de katıldığı eğitimde sürücüler, direksiyon başına geçerek hocalar eşliğinde parkurlarda manevralarını daha iyi yapabilmek için çalıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Eğitimlerden geçemeyen trafiğe çıkamıyor

Ambulans sürücülerinin parkurlarda ani manevraları çalıştığı o anlar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde ambulans sürüş eğitimi alan sağlık sürücüler, alana kurulan parkurda ani manevraları başarıyla yaptı.

4 gün süren eğitimlerde başarı sağlayamayan hiçbir sürücü sahaya çıkamazken zorlu parkurları başarıyla tamamlayan kişiler, Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalarıyla ambulanslarla trafiğe çıkabiliyor. Eğitimlerle sürücülerin olağan dışı yol ve şartlarda ambulans kullanabilme kabiliyetlerinin artırılması hedefleniyor.

[Fotoğraf: İHA]

Her 5 yılda bir eğitim veriliyor

Ambulans sürücülerinin trafikte dar sokaklar, hatalı parkların yanı sıra yol vermeyen sürücülerle de karşılaştığını söyleyen Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitmeni Şener Güler, şöyle konuştu:

"Ambulans sürüş teknikleri zorunlu olarak alınması gereken bir eğitim. Ambulans sürücülüğü yapan arkadaşları biz her 5 yılda bir buraya alıyoruz ve 4 gün boyunca hem eğitiyoruz hem reflekslerini ölçüyoruz. İlk gün teorik ağırlıklı geçiyor eğitimlerimiz, diğer 3 gün ise uygulamalı olarak bunu sürdürüyoruz. Kadınlar, erkeklere göre çok daha dikkatli."

[Fotoğraf: İHA]

"Ani hareketlere karşı hep böyle hazırlıklıyız"

Eğitime katılan kişilere parkurlarda sürüş eğitimi veren 15 yıllık ambulans sürücüsü Ahmet Serkan Işık, "Trafikte her an her şeyle karşılaşıyoruz, yol vermeyenlerin yanı sıra istemsiz olarak olağan dışı kazalar oluşuyor. Biz bu kazaları kendi açımızdan en aza indirmek için daha çok kaçamak manevraları çalışıyoruz. Parkurlarda ani hareketlere karşı hep böyle hazırlıklıyız. Sahada her şey ile karşılaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA