Nevşehir'de yılın 9 ayında 2 milyon 902 bin 390 turistin ziyaret ettiği Kapadokya'da, sonbaharda sararan yapraklar güzel görüntüler oluşturuyor.

UNESCO'nun Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ndeki Kapadokya'yı gezmek için dünyanın çeşitli yerlerinden gelen turistler, sarının farklı tonlarıyla kaplı vadilerde at ve ATV araçlarla düzenlenen turlar ile doğa gezintisi etkinliklerine katılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Sıcak hava balon turuyla görsel zenginliği kuş bakışı izleme imkanı da elde eden turistler, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve ve Paşabağı ören yerleri ile Uçhisar ve Ortahisar Kaleleri, Zemi, Devrent, Güllü, Aşk ve Güvercinlik Vadilerinde manzaranın keyfini çıkarıp bol bol fotoğraf çekiyor.

[Fotoğraf: AA]

Yüzde 100'e yakın doluluk

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, Kapadokya'da turizm sezonunun yılın her dönemi devam ettiğini, bölgenin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Avrupalı ve Asyalı turistlerin bölgeyi özellikle sonbaharda tercih ettiğini anlatan Durmaz, şöyle konuştu:

"Sonbaharda yaprakların sararması ile ortaya çıkan görsel güzellik turistlerin beğenisini topluyor. Yaz mevsiminde ayrı, kış aylarında beyaza bürününce ayrı bir manzara oluşuyor. Yaz aylarının sıcak, kış döneminin soğuk ikliminden uzak olunması nedeniyle birçok turist özellikle sonbaharda bölgeyi ziyaret ediyor. Bu mevsimde birçok turizm bölgesinde sezon biterken Kapadokya'da sonbahar yoğun geçiyor. Eylül ve ekim aylarında bölgedeki konaklama tesislerinde yüzde 100'e yakın doluluk yaşanıyor. Sarı yapraklarla kaplı vadilerde doğa yürüyüşleri de ilgi görüyor."

[Fotoğraf: AA]

Turistler sonbahardaki renk uyumuna hayran kalıyor

Bölgede gezinti yapan Çinli turistlerden Chin Jee Yang da uzun zamandır Kapadokya'yı görmek için tatil planı yaptığını, arkadaşlarıyla geldiği bölgenin sunduğu manzaraya hayran kaldığını belirtti.

Kapadokya'nın dünyada başka yerde olmayan bir manzaraya sahip olduğuna dikkat çeken Yang, "Sonbaharın renkleri ile ayrı bir ahenk oluştuğunu görüyoruz. Kapadokya'da tek kelimeyle muhteşem bir görüntü var. Doğanın sarı ve yeşilimsi renkleri ile peribacaları tarif edilemeyecek kadar uyumlu. Buradaki tüm oluşumlar hayranlık uyandırıyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Profesyonel turist rehberi Olcay Diknef ise, şunları söyledi:

"Kapadokya'da her mevsim ayrı bir güzel. Özellikle eşlik ettiğimiz turist grupları sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşü ile bütünleşen bu bölgedeki eşsiz coğrafi güzelliklere hayran kalıyor. Fotoğraflarda gördükleri Kapadokya'nın doğal güzelliklerini yerinde görmek yabancı konuklarımız için cezbedici bir durum oluşturuyor."

Kaynak: AA