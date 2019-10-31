1800'lü yılların başında "Gureba Hastanesi" ile hizmet vermeye başlayan Ankara Numune Hastanesinin, Ankara Şehir Hastanesine taşınmasının ardından tarihi binanın kullanımıyla ilgili detaylar netleşti.

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, Numune Hastanesinin kullanımı ve Ankara Şehir Hastanesinin işleyişi hakkında bilgi verdi.

[Fotoğraf: AA]

Avrupa'nın en büyük dünyanın ise tek seferde inşa edilen 3'üncü büyük hastanesi Ankara Şehir Hastanesine 5 hastanenin taşınma işleminin tamamlandığını belirten Gülüm, gelecek ay içerisinde de Fizik Tedavi Hastanesinin hizmete gireceğini söyledi.

Gülüm, şubattan itibaren hasta kabulüne başlayan Ankara Şehir Hastanesinde ilk 7 ayda 1 milyon 18 bin 840 hastaya poliklinik hizmeti verildiğini, 36 bin 115 ameliyat yapıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Yine sağlığa hizmet edecek

Ankara Şehir Hastanesine taşınan Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yine sağlığa hizmet edeceğine dikkat çeken Mehmet Gülüm, tarihi binanın kullanımıyla ilgili, şöyle konuştu:

"Numune kampüsü içerisindeki binaların tamamının planlanması yapıldı. B Blok'ta 400'e yakın personeliyle Halk Sağlığı Başkanlığı; başhekimlik olarak kullanılan A Blok'ta Altındağ ve Çankaya İlçe Sağlık Müdürlükleri hizmet vermeye başladı. A Blok'taki alt kısımda ise halk sağlığı laboratuvarımız yer alıyor. Sağlıklı Yaşam Merkezi de açılma aşamasında. Acil servisin bulunduğu C Blok'a ise 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin taşınması planlandı. Böylelikle Numune Hastanesinin bütün binalarında tekrar sağlık hizmeti verilmeye devam edecek."

Kaynak: AA