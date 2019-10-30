Balık sezonu 2 ay önce başladı.

Karadeniz tüm cömertliğiyle balıkçıların yüzünü güldürüyor. Bu sene palamut az, ağlara daha küçük balıklar takılıyor. Özellikle hamsi büyük ilgi görüyor.

Karadenizlinin göz bebeği hamsinin ardından istavrit ve mezgite de rağbet var.

Bayat balık sağlığı olumsuz etkiliyor

Balık özellikle omega 3 yönünden oldukça zengin bir besin değerine sahip. Sağlıklı bir yaşam içinse sıkça tüketilmeli. Ancak taze olmayan balık tüketimi sağlığı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Peki taze balık nasıl anlaşılır?

Balıkçılar, taze balığın, diri ve gözlerinin renginden, parlaklığından anlaşılacağını, büyük balıkların da solungaçlarına bakılarak anlaşılabileceğini söylüyor.

Uzmanlar, haftada en az 2 kez balık tüketilmesini öneriyor.

Haber: Ahmet Can

Kamera: Okan Uzun