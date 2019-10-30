Taze balık nasıl anlaşılır?30 Ekim 2019 Çarşamba 17:01 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 17:04
Karadeniz'de yaşanan balık bereketi, uygun fiyatlarla alıcı buluyor. İşte tezgahlardaki son durum ve taze balığı ayırt etmenin püf noktaları...
Balık sezonu 2 ay önce başladı.
Karadeniz tüm cömertliğiyle balıkçıların yüzünü güldürüyor. Bu sene palamut az, ağlara daha küçük balıklar takılıyor. Özellikle hamsi büyük ilgi görüyor.
Karadenizlinin göz bebeği hamsinin ardından istavrit ve mezgite de rağbet var.
Bayat balık sağlığı olumsuz etkiliyor
Balık özellikle omega 3 yönünden oldukça zengin bir besin değerine sahip. Sağlıklı bir yaşam içinse sıkça tüketilmeli. Ancak taze olmayan balık tüketimi sağlığı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Peki taze balık nasıl anlaşılır?
Balıkçılar, taze balığın, diri ve gözlerinin renginden, parlaklığından anlaşılacağını, büyük balıkların da solungaçlarına bakılarak anlaşılabileceğini söylüyor.
Uzmanlar, haftada en az 2 kez balık tüketilmesini öneriyor.
Haber: Ahmet Can
Kamera: Okan Uzun