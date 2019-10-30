Kocaeli Gebze Belediyesi, mahallelere yerleştirdiği kıyafet kumbaraları ile geri dönüşüme katkı sağlıyor. İlçedeki ilköğretim okuluna da kumbara bırakılıyor. Amaç, çocuklara bu bilinci erken aşılamak.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Ağaç yaşken eğilir" atasözünden yola çıkarak, okullara kumbara yerleştirdiklerini söyledi ve şöyle konuştu:

"Giysilerin boşa gitmeyeceğini, yeniden ekonomiye kazandırılacağını veya bir kısmının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını onlara hatırlatacağız."

Eşrefbey İlkokulunda minikler, evden getirdikleri ihtiyaç fazlası kıyafetleri sırayla kumbaraya bıraktı. Çocuklara, her atığın ait olduğu kutu ya da kumbaraya atılmasının önemi hatırlatıldı. Minikler, geri dönüşüme katkı sağladıkları için mutlu oldu.

Gebze'de 1 yılda 54 ton giysi toplandı. Elde edilen gelirle 450 çocuğun sünnet kıyafeti ihtiyacı karşılandı.

Haber, kamera: Ümit Ülker