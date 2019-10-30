Baba oğul aynı okulda eğitim görüyor30 Ekim 2019 Çarşamba 15:09 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 15:37
"Okumanın yaşı yok" deyip üniversite okumaya karar verdi. Oğluyla beraber aynı üniversitede eğitim görmeye başladı. Karabüklü baba oğlun eğitim hikayesi herkesten takdir topladı.
Karabük'te yaşayan 44 yaşındaki İbrahim Dırmukcu, öğretim görevlisi komşusunun teşvikiyle üniversite okumaya karar verdi. 16 yıldır taksicilik yaptığı için de Otobüs Kaptanlığı bölümünü tercih etti.
İbrahim Dırmukcu, şimdi 21 yaşındaki oğlu Tuğrul ile aynı üniversitede öğrenci.
Babasının derslerine yardımcı olan Tuğrul Dırmukcu, "Matematik dersinde biraz sıkıntısı var, o konuda yardım etmeye çalışıyorum" dedi.
Tuğrul'un ağabeyi Yusuf ise, Babasının okul giderlerini karşılıyor.
Yılların taksicisi İbrahim Dırmukcu, mezun olacağı günü bekliyor.
Kaynak: TRT Haber