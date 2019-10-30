Karabük'te yaşayan 44 yaşındaki İbrahim Dırmukcu, öğretim görevlisi komşusunun teşvikiyle üniversite okumaya karar verdi. 16 yıldır taksicilik yaptığı için de Otobüs Kaptanlığı bölümünü tercih etti.

İbrahim Dırmukcu, şimdi 21 yaşındaki oğlu Tuğrul ile aynı üniversitede öğrenci.

Babasının derslerine yardımcı olan Tuğrul Dırmukcu, "Matematik dersinde biraz sıkıntısı var, o konuda yardım etmeye çalışıyorum" dedi.

Tuğrul'un ağabeyi Yusuf ise, Babasının okul giderlerini karşılıyor.

Yılların taksicisi İbrahim Dırmukcu, mezun olacağı günü bekliyor.

Kaynak: TRT Haber