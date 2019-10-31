Bisiklet.

Kimine göre hobi, kimine göre ulaşım aracı.

İstanbul gibi milyonlarca insanın yaşadığı büyük şehirlerde artan trafik yoğunluğu, bisikletin ulaşımda daha çok kullanılmasını sağlıyor.

İstanbul’daki belediyeler de şehir içinde artan bisiklet kullanımına kayıtsız kalmayarak, daha rahat sürüş için bisiklet yolları yapıyor.





Yayalar bisiklet yolunu, bisiklet sürücüleri ise yaya yollarını kullanıyor

Günden güne artan bisiklet yolları bisiklet sürücülerini memnun etse de, İstanbul halkı bu yolları tam olarak benimsemiş gözükmüyor.

Genellikle sahillerde yer alan bisiklet yollarını araçlar park, yayalar ise yürüyüş için kullanırken, bisiklet kullanıcıları sürüş esnasında zor anlar yaşıyor.

TRT Haber’in yaptığı sürüşlerde, bisiklet kullananların yaşadığı zorluklar, kameraya yansıdı.

Özellikle yayaların yürümek için bisiklet yolunu tercih etmesinden dolayı, bisiklet sürücüleri yol almakta zorlanıyor. Bu nedenle zaman zaman bisikletlerin yaya yolunda kullanıldığı görülüyor.

Bisiklet bir kültür meselesi

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz da, bisiklet sürücülerinin yaşadığı sorunlardan şikayetçi.

Aynı zamanda eski bir milli bisiklet sporcusu olan Suyabatmaz, İstanbul’da bisiklet alt yapısının tam anlamıyla oturmadığını söylüyor.

Suyabatmaz, bu yollarda bisiklet kullanıcılarının cam kırıkları, çakıl taşları, kum ve toprak gibi yabancı maddelerle karşılaştığının altını çiziyor.

Bunun nedeninin ise bisikletin kültür meselesi olduğunu, geçmişte insanlarımızın çok sık bisiklete binmemesi olarak gösteriyor.

Suyabatmaz, bu eksiliği gidermenin bir süreç olduğunu, bu sürecin en verimli olarak okullarda yürütülebileceğini belirtiyor.

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek

