Kızılay Haftası boyunca sürecek Kızılay Haftası Sokağı etkinlikleriyle, Türk Kızılay'ın tüm faaliyetleri tanıtılacak.

[Fotoğraf: AA]

Etkinlikte, iyilik ajandası, kumbara, rozet ve boyama kitabı dağıtılacak. Çocukların yaptığı resimler ve Kızılay Haritası sergilenecek.

[Fotoğraf: AA]

Sahne şovları ve çeşitli gösterilerin yapılacağı hafta boyunca bilgilendirme faaliyetleri de yürütülecek.

[Fotoğraf: AA]

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Haftası boyunca 151 yaşındaki merhamet çınarının faaliyetlerini anlatmaya çalışacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bizler asil bir milletin evlatlarıyız. Dünyanın pek çok farklı yerinde sıkıntıya düşmüş, kendi devletinden, toplumundan koruma göremeyen milyonlarca insana kucak açmış durumdayız."

[Fotoğraf: AA]

Sokak oyunlarından sergiye...

Türk Kızılayın bir iyilik nehri olduğunu ve çok uzun yıllardır aktığını anlatan Kınık, Kızılay Sokağı'nı ziyaret eden çocukların, şiir, resim, tiyatro ve sokak oyunları gibi çalışmalarının da burada sergileneceğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA