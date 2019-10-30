Türkiye'de yaklaşık 570 bin dekarda gerçekleştirilen pamuk üretiminin ortalama yüzde 20'si Ege Bölgesi'nde yapılıyor.

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Martta ekimi yapılan pamuğun hasadı da eylülün sonunda başlıyor. Önceden elle toplanan pamuk, sanayinin ve teknolojinin gelişmesiyle artık tarım aletleriyle toplanıyor.

Tarladaki hasadın ardından traktör ve kamyonlara yüklenen pamuk, işlenmek üzere çırçır fabrikalarına gönderiliyor.

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Bu sezonun, dekar başına 495 kilogramla Ege Bölgesi'nde pamukta son 17 yılın en verimli dönemi olması bekleniyor.

Borsanın raporlarına göre, Ege'de bundan önce en verimli sezon 2016-2017'de dekar başına 466 kilogramla gerçekleşti. Geçen sezon ise dekar başına 412 kilogram verim alındı.

[Fotoğraf: AA]

Rekolte tahmini 900 bin ton

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı (UPK) Bertan Balçık, 2019'da pamuk ekim alanının geçen sezona göre bir miktar arttığını söyledi.

Üreticilerin pamuk ekmeye devam ettiğini belirten Balçık, "Bu sezon Türkiye genelinde verim tahminimiz lif pamuk olarak 900 bin ton civarı. Hasat şu anda devam ediyor. Kasım ayının ortalarında net rakamlara ulaşacağımızı tahmin ediyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Güneydoğu Anadolu'da verimin düşük olduğuna dair duyumlar aldıklarını anlatan Balçık, şunları söyledi:

"Ege Bölgesi için zaman zaman yıllar içinde bu verime ulaştığımız oldu. Özellikle tohum çeşitlerinin gelişmesi, bununla birlikte mekanizasyon ve çiftçimiz buna uyum sağlaması verimin artmasında etken ama en önemli etken iklim koşulları. Hava gerçekten Ege pamuğuna yaradı."

[Fotoğraf: AA]

GDO'suz pamukta ilk sırada Türkiye var

Mazot ve gübre desteğinin de dekarda 44 liradan 66 liraya çıktığını belirten Bertan Balçık, "Şu anda yapılan hesaplamalarda 1 kilogram kütlü pamuğun maliyeti 4,5 liraya geliyor. İzmir, Şanlıurfa, Adana ve Diyarbakır borsalarının ortalaması kütlü pamukta şu anda 3,5 lira seviyesinde" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Şu anda dünyada pamuk fiyatları ortalamasının 9,5 lira, Türkiye'de ise 8,9-9 lira seviyesinde olduğunu söyleyen Balçık, şöyle konuştu:

"UPK'nın GDO'suz Türk pamuğu projesi var. Bu projenin sertifikasyon aşamasına geçmiş durumdayız. Sertifikasyon firmalarıyla görüşmelerimiz tamamlanmak üzere. Bunu üreticiden tüketiciye bir zincir halinde markalaşma yolunda ilerletirsek hem Türk tekstil sanayisine hem de bu işin kaynağı olan üreticilerimize artı bir getirisi olacak. Sadece Ege için değil, bütün Türkiye için inşallah faydalı bir model olacak."

Kaynak: AA