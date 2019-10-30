Antalya merkezli bir maden şirketinin Kastamonu'daki gri mermer ocağından çıkan ve renginden dolayı "Kastamonu karameli" adı verilen mermer İtalya'ya ihraç ediliyor.

Türkiye'nin bazı illerindeki maden ocaklarından çıkarılan 2 bin 200 blok mermerin yer aldığı "Bursa 5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı"nda sergilenen "Kastamonu karameli", renginden dolayı yoğun ilgi gördü.

Antalya merkezli Bengi Mermercilik'in Kastamonu'daki gri mermer ocağında bu yıl çıkarılmaya başlanan mermeri gören yerli ve yabancı katılımcılar, cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti.

[Fotoğraf: AA ''Kastamonu Karameli'' ]

Yeni bir cins olmasına karşı özellikle İtalyanlardan yoğun ilgi gören mermerin üretim ve ihracatının artırılması hedefleniyor.

Şirketin satış ve pazarlama sorumlusu Haluk Tozoğlu, firmanın 2011 yılında Antalya'da kurulduğunu söyledi. Tozoğlu, Çin, Malezya, Hindistan, İtalya ve Endonezya gibi ülkeler başta olmak üzere dünyanın dört bir noktasına yılda 20 bin tonluk dış satım yaptıklarını anlatarak, "Kastamonu'da gri mermer ocağımız var. Grinin arasından sürpriz olarak bu taşımız çıktı. Renginden dolayı adını 'karamel' koyduk" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Yeni bir taş olmasına rağmen talepler iyi"

"Kastamonu karameli"ni bu sene çıkarmaya başladıklarını anlatan Tozoğlu, bunun Türkiye'de çok nadir bulunan bir cins olduğunu dile getirdi.

Mermerin bu türüne daha çok Çin'de rastlandığını ifade eden Tozoğlu, şöyle konuştu:

"Güzel bir malzeme. Özellikle İtalyanlar çok seviyor. Blok halinde İtalya'ya gönderiyoruz. Normal mermere göre daha yüksek ücretlere satıyoruz. Bu taş, Kastamonu'daki ocağın çeşitli bölgelerinde çıkıyor. Şu anda sürekliliğini sağlayabiliyoruz. Yeni bir taş olmasına rağmen talepler iyi. Henüz reklamı olmamasına rağmen İtalya'ya ihracatımız başladı, ilerleyen dönemlerde daha da artacağını umut ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA