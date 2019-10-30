Yahşihan Belediye Başkanı eşekle kitap dağıttı30 Ekim 2019 Çarşamba 15:08 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 15:48
Kırıkkale'de düzenlenen Kitap Okuma Kampı'nda, kitaplar eşekle dağıtıldı. Öğrenciler, akşam saatlerinde ateşin etrafında hem kitap okudu hem de sohbet etti.
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi, her ay "Kitap Okuma Kampı" düzenliyor.
Eşekle gezici kütüphane oluşturan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yüklediği kitapları kamp alanındaki öğrencilere dağıttı.
"Kapadokya bölgesinde eşekçi kütüphaneci Mustafa amca varmış. Kütüphanede kitap okuyan olmadığı için kitapları eşeklere koyup dağıtırmış. Biz de kitap okuma farkındalığını oluşturmak için kitaplarımızı eşekle dağıttık."
Kitaplarını alan öğrenciler, eşeği sevmeyi de ihmal etmedi. Ortaokul, lise ve üniversite çağındaki yüzlerce öğrenci, akşam saatlerinde ateşin etrafında birlikte kitap okudu. Öğrenciler açık havada film izleyip şarkılar da söyledi. Kampa bine yakın öğrenci katıldı.
Kaynak: TRT Haber