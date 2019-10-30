Kırıkkale Yahşihan Belediyesi, her ay "Kitap Okuma Kampı" düzenliyor.

Eşekle gezici kütüphane oluşturan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yüklediği kitapları kamp alanındaki öğrencilere dağıttı.

"Kapadokya bölgesinde eşekçi kütüphaneci Mustafa amca varmış. Kütüphanede kitap okuyan olmadığı için kitapları eşeklere koyup dağıtırmış. Biz de kitap okuma farkındalığını oluşturmak için kitaplarımızı eşekle dağıttık."

Kitaplarını alan öğrenciler, eşeği sevmeyi de ihmal etmedi. Ortaokul, lise ve üniversite çağındaki yüzlerce öğrenci, akşam saatlerinde ateşin etrafında birlikte kitap okudu. Öğrenciler açık havada film izleyip şarkılar da söyledi. Kampa bine yakın öğrenci katıldı.

Kaynak: TRT Haber