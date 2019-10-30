ABD'de "Büyük Cuma İndirimi" olarak bilinen kampanya süreci başlıyor. Tüm dünyada yüzlerce e-ticaret sitesi ve marka, 3 aylık bir indirim dönemine hazırlanıyor.

Özellikle bu süreçte internet üzerinden yapılan alışverişlerde siber dolandırıcılara fırsat doğuyor.

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, bu dönemlerin dolandırıcıların en fazla çalıştığı zamanlar olduğunu söyleyerek, "Çünkü kötü niyetli kişiler, dolandırıcılar güncel konuları takip etmeyi çok sever. İnsanlar da bu güncel konulara maalesef kanıyor" dedi.

Peki, internette özellikle adı pek duyulmayan internet sitelerinde yüzde 50'lere varan indirimler gerçeği yansıtıyor mu? Osman Demircan, bu sorunun cevabını şöyle veriyor:

"Aslında normalde alışveriş sitesinde gerçekten de indirimler yapılıyor. Sitenin sahtesi yapılarak, sahte bir sosyal medya hesabı oluşturup 3 bin dolarlık bir televizyonu 300 dolara satıyormuş gibi gösteriyorlar. Kullanıcıların hem kredi kartı bilgilerini almaya hem de kişisel verilerini çalmaya çalışıyorlar."

Uzmanlar, bilinen, güvenilir sitelerden ve sanal kartlarla alışveriş yapılmasını öneriyor.

Kaynak: TRT Haber