İnternetten ödeme işlemlerinde sahteciliği önlüyor. Kişiye özel şifre ile koruma kalkanı sağlıyor. Uygulamanın adı 3D Secure yani 3 boyutlu güvenlik.

Uzmanlar, bu uygulamanın aktifleştirilmesini öneriyor. Çünkü uygulama bankalar tarafından tüketicileri koruma altına almak için oluşturuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü de paylaştığı bir görselle vatandaşları uyardı. İnternette güvenli alışveriş yapabilmek için 3 ipucu verdi. 3D Secure uygulamasını işaret etti. Uygulama kredi kartı ödemelerinde kullanılıyor. Karttan para çekilmeden önce kullanıcının telefonuna kredi kartı bankasından onay şifresi geliyor.

Bilişim Uzmanı Şerif Muammer Sak, "Üç boyutlu güvenliği aktifleştirdiğinizde bir siteden alışveriş yapmak istediğinizde bankanız size bir mesaj gönderir kayıtlı cep telefonunuza bu mesajda alışveriş yaptığınız tarih, saat, tutar ve hangi siteden yaptığınızla ilgili detaylı bilgiler yer alır. Eğer doğruysa siteden yaptığınız alışverişte telefonuna gelen mesajı girerek güvenli alışveriş yapabilirsiniz." dedi.

Ayrıca piyasa fiyatının çok altında satılan ürünlere de şüpheyle yaklaşmak gerekiyor.

İnternette her ürünün ortalama fiyatını öğrenmek mümkün.

İnternette güvenli alışveriş yapmanın altın kurallarından biri de ortak kullanılan bilgisayarlardan alışveriş yapmamak. Çünkü kart bilgilerini otomatik olarak kaydetme riski var ayrıca ağ güvenliği konusunda da sorun çıkabilir.

Uzmanlar, sanal klavye kullanımının alışverişi daha güvenli hale getirdiğine de dikkat çekiyor.

Haber: Demet Sağlık Geçit

Kamera: Ufuk Karagül