İtalya, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçecek gemilerinin güvenliği için donanmasını gönderecek

Crosetto, La Spezia kentinde denizcilikle ilgili bir forumda yaptığı konuşmada, Yemen'in batı sahilinde tırmanan çatışmaların, küresel lojistiğin en hassas noktalarından biri olan Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğini etkilemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Crosetto, "Babu'l Mendeb Boğazı'nda yeniden ortaya çıkan ve Hürmüz krizine ve çok sayıdaki uluslararası gerilimin ekonomik sonuçlarına eklenen zorlu durum karşısında, Genelkurmay Başkanı ile beraber İtalyan gemilerinin güvenli geçişini sağlamak için gerekli her şeyi yapmak üzere İtalyan donanmasını harekete geçirmeye karar verdim." dedi.

Crosetto, İtalyan gemilerinin Babu'l Mendeb Boğazı’ndan geçişleri sırasında onları koruyacak kapasiteye sahip olduklarını belirterek, "Bürokratik karar alma süreçlerindeki gecikmelerin, zaten karmaşık olan bir durumu daha da ağırlaştırmasına ve bunun ekonomimiz ile vatandaşların yaşamı üzerinde doğrudan sonuçlar doğurmasına izin veremeyiz." diye konuştu.

Bir deniz rotası kesintiye uğradığında malların gecikmeli ulaştığını, maliyetlerin arttığını ve aileler ile işletmeler için fiyatların yükseldiğini aktaran Crosetto, "Dolayısıyla seyrüsefer özgürlüğünü savunmak; tedarik zincirimizi, şirketlerin faaliyetlerini, ailelerin satın alma gücünü ve İtalya'nın refah üretme kapasitesini korumak anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Crosetto, dünya genelindeki mal taşımacılığının yaklaşık yüzde 90’ının deniz yoluyla yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri, ulusal çıkarları ve İtalyanların güvenliğini korumanın gerekli olduğu her durumda somut adımlarla müdahale ederek denizi korumaya devam edecektir."

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Crosetto, forumun ardından yaptığı açıklamada ise "Hemen şimdi kaç İtalyan askeri gemisinin Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyrüseferin sağlanması için gönderileceğine karar vermiyorum. Bu mevcut bir durum ve ne yapılması gerektiğini hükümet ve parlamento ile değerlendireceğiz. Önemli olan seyrüseferi yeniden sağlamak, bu nedenle eğer gönderirsek; bunları ticaret gemilerini korumak için gönderiyoruz." diye konuştu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Crosetto’nun, AB bürokrasisinde özellikle AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides misyonuna yönelik karar alma sürecini beklemek yerine İtalyan gemilerinin gecikmeden Babu'l Mendeb Boğazı’ndan geçmesini sağlamak hedefinde olduğu belirtildi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babülmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babu'l Mendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takımadaları, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.