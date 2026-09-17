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Türkiye
AA 17.09.2026 22:22

Ankara'da suç örgütlerine operasyon: 67 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 82 şüpheliden 67’si tutuklandı, 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara'da suç örgütlerine operasyon: 67 şüpheli tutuklandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 114 şüpheli tespit edildi.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 82'si gözaltına alındı.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 67'si tutuklandı, 15 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

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