Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda 18 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütüne yönelik 4 gün önce düzenlenen operasyonda yakalanan 28 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Zanlılardan 15'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başka suçtan dolayı cezaevinde bulunan 3 zanlının da bu soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 14 Eylül'de yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla "Sokaklar Güvende" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde milletimizin huzurunu, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.