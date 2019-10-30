Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı zeytinin, dalından toplanıp sofraya gelene kadar zorlu bir süreci var.

Zeytinler tek tek işleniyor. Namı diğer kırma zeytin, taşla üzerine vurularak eziliyor. Tonlarca zeytini bir bir işlemek ise zaman ve emek alıyor.

Antalya Serik'te marangozluk yapan Ali Savran, bu soruna kendince bir çözüm buldu. Zeytinleri çıtlatmak için bir araç üretti.

Yan yana getirerek birleştirdiği tahtalara bir de ezme ünitesi ekledi. Çam ağacından yapılan aracın, basit bir mekanizması var. Üstelik oldukça pratik.

Zeytin kırma süresi kısaldı

Geleneksel yöntemlerle bir saatte kırılan zeytin miktarını artık 15 dakikada işlemek mümkün.

Marangoz, kendi ihtiyacı doğrultusunda geliştirdiği aracı artık pazara da sundu.

Adı zeytin çıtlatma aracı olan alet 50 liradan satılıyor. Şimdilik ihtiyacı görse de araç her türlü gelişime açık.

Kaynak: TRT Haber