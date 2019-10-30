Kayalıklar dik, çıkması zor. Metrelerce yükseğe, kayalara monte edilen demir merdivenler ile çıkılıyor. Bu adrenalin dolu sporun adı "Via Ferrata". Bilinen adıyla demir yol.

Çıkış yeri Avrupa'daki Alpler. Türkiye'de ise ilk parkur Erzincan'da ekstrem sporların merkezi Kemaliye ilçesinde açıldı. 3 etaplı parkurun en uzunu 400 metre, 517 basamaktan oluşuyor.

Zorlu tırmanışta her türlü güvenlik önlemi alınıyor. Heyecanın yanı sıra muhteşem bir manzara eşlik ediyor dağcılara. Zirveye ulaşan dağcılar, wingsuit yani yarasa adam atlayışı da yapabiliyor.

Kaynak: TRT Haber