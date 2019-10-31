SAK timi bu kez atık için dalış yaptı31 Ekim 2019 Perşembe 14:05 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 14:29
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Sıfır Atık Mavi Projesi'ne dikkat çekmek için Dicle Baraj Gölü'nde atık topladı.
Diyarbakır'da geçen yıl kurulan Sualtı Arama Kurtarma Timi'nde görev yapan 2 astsubay, 3 uzman jandarma, 2 uzman erbaş, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa, Bingöl, Batman ve Mardin'de de doğal afetler ile suda kaybolan ve yardım isteyenlere yönelik arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor.
Kurbağa adam, cankurtaran, dalış amirliği, basınç odası operatörü, bot operatörü, ilk yardım, karışım gazlı dalış eğitimlerini alan jandarma personelinden oluşan tim, suda boğulma ve kaybolan kişilerin vaktinde müdahale ile bulunabilmesi için adeta zamanla yarışıyor.
Kimi zaman bulanık kimi zaman hırçın sularla boğuşan tim, cansiperane görev yapıyor. SAK timi bu görev aşkıyla sorumluluğundaki 9 ilde çalışmalara katılıyor.
Gölden kamyon lastiği çıkardılar
Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak farkındalık oluşturan tim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne destek için Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'ne dalış yaptı.
Akarsu ve göletlerin atıklardan arındırılmasının suda yaşayan hayvan popülasyonu ve dalış turizmine etkisine dikkat çeken dalgıçlar, gölü kamyon lastiği ve plastik gibi atıklardan arındırdı.
Kaynak: AA