Diyarbakır'da geçen yıl kurulan Sualtı Arama Kurtarma Timi'nde görev yapan 2 astsubay, 3 uzman jandarma, 2 uzman erbaş, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa, Bingöl, Batman ve Mardin'de de doğal afetler ile suda kaybolan ve yardım isteyenlere yönelik arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Kurbağa adam, cankurtaran, dalış amirliği, basınç odası operatörü, bot operatörü, ilk yardım, karışım gazlı dalış eğitimlerini alan jandarma personelinden oluşan tim, suda boğulma ve kaybolan kişilerin vaktinde müdahale ile bulunabilmesi için adeta zamanla yarışıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kimi zaman bulanık kimi zaman hırçın sularla boğuşan tim, cansiperane görev yapıyor. SAK timi bu görev aşkıyla sorumluluğundaki 9 ilde çalışmalara katılıyor.

Gölden kamyon lastiği çıkardılar

Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak farkındalık oluşturan tim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne destek için Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'ne dalış yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Akarsu ve göletlerin atıklardan arındırılmasının suda yaşayan hayvan popülasyonu ve dalış turizmine etkisine dikkat çeken dalgıçlar, gölü kamyon lastiği ve plastik gibi atıklardan arındırdı.

Kaynak: AA