Eskişehir'de yaşayan Ömer Erden, 30 Eylül'de iş yerine gelen 6'lı paketlerden çıkardığı soda şişelerini dolaba dizdi. Bu sırada iki soda şişesinin birbirine yapışık olduğunu gören Erden, açmaya çalıştığı sırada şişelerin elinde patlaması sonucu sağ elinden yaralandı.

Ameliyatı 3,5 saat sürdü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Erden'in sağ eli 2 parmağındaki kopan sinirler ve tendonlar yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatla dikildi. Ayrıca iki parmağına da çok sayıda dikiş atıldı.

Bir ay rapor alan ve fizik tedaviye başlayan Erden, kağıt etiketin yapıştırıcısı nedeniyle iki şişenin birbirine yapıştığını ve hafif şekilde açmaya çalışırken elinde patladığını söyledi.

Bunun bir üretim hatası olduğunu iddia eden Erden, "Dolaba dizerken, yapışık çıkan soda şişelerini hafifçe sadece birbirinden ayırmaya çalışırken elimde patladı. Bir aydır elimi ve kolumu kullanamıyorum. Fizik tedaviye başladım. Şu anda parmaklarımda bir hissiyat yok. Hareket kısıtlılığı var" dedi.

Erden, soda şişelerinin patlaması sonucu yaralanmasıyla ilgili mahkemeye başvurduğunu ve hukuki olarak hakkını arayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA