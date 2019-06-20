Her yıl milyonlarca gıda çöpe atılıyor, tonlarca su israf ediliyor ve çevre kirliliği gün geçtikçe artıyor.

1900 yılına göre bugün, kişi başına düşen enerji 3 katına, ham madde kullanımı 2 katına, dünya nüfusu da 5 katına çıktı. Teknolojik yenilikler ile birlikte artan şehirleşme de daha çok atığın oluşmasına neden oluyor.

Atıkların geri dönüştürülmeden ortadan kaldırılması ise, hem kaynak kayıplarına hem de maddesel kayıplara yol açıyor. Bunun için de dünya genelinde geri dönüşüm uygulamaları yaygınlaşıyor.

Türkiye’de bunu önlemek için bir seferberlik yürütülüyor. Adı “Sıfır Atık”. 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan projenin yürütücülüğünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor.

Gelecek nesiller için temiz ve yaşanabilir bir dünya

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Bakanlığın ana hizmet binasında uygulanmaya başlanan proje, tüm Türkiye’ye yayıldı. Sıfır Atık Projesi ile hedeflenenler ise şunlar:

“İsrafı önlemek, atık miktarını azaltmak, doğal kaynakları verimli kullanmak, atıkları geri kazanarak ekonomiye katma değer sağlamak ve en önemlisi gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak.”

Yeni seferberlik “Sıfır Atık Mavi”

Türkiye, deniz ve kıyılarının doğal güzelliği, biyolojik çeşitliliği ile dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Bu değerlerin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek için yeni bir seferberlik başladı. Amaç denizlerin ve su kaynaklarının korunması.

Proje aslında Sıfır Atık’ın devamı niteliğinde. Adı da “Sıfır Atık Mavi”. Bu projeyle yaz sezonu boyunca 30 bin tonu plastik olmak üzere toplam 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor.

10 Haziran’da İstanbul Boğazı’nda başlatılan proje, 81 ilde, tüm kıyı şeridi, göl ve nehirlerle su kaynaklarının temiz tutulması ve atıkların toplanmasını kapsayacak bir seferberlik şeklinde yürütülecek. Destekçilerden “Sıfır Atık Mavi Sözü” vermesi bekleniyor.

“Denizlerimizin ve kıyılarımızın kirlenmesini önlemeye, kirlilikle mücadeleyi özendirmeye, geliştirmeye ve katılımı artırmaya, gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ortam bırakmaya, iyi bir çözüm geliştirmek için yaratıcılık, yenilikçilik kapasitelerini geliştirmeye, tek kullanımlık plastik tüketmek yerine alternatifleri kullanmaya, Sıfır Atık Mavi ile döngüsel ekonomiye destek olamaya söz veriyorum.”

Her yıl 1 milyonu aşkın deniz canlısı ağlar yüzünden telef oluyor

Her yıl denizlere 8 milyon plastik atılıyor. Kirlilik bu oranda artarsa 2050 yılında denizlerde balıklardan çok plastik olacak.

Ayrıca su altını kirleten uzatma ve misina ağlar da canlılara zarar veriyor. Her yıl yaklaşık bin-2 bin kilometre ağ deniz dibinde kalıyor. Bu da aslında avcılığı devam ettiriyor. Çünkü bu ağlar, 10 yıl kadar hayalet avcılık yapabiliyor.

Birçok bilimsel çalışma, sulardaki hayalet ağların çoğunun doğada çözünmediğini belirtiyor. Bu durum, göl ve denizlerdeki canlı popülasyonlarını, mercan resiflerini olumsuz etkiliyor.

Dünyada her yıl 1 milyonu aşkın deniz canlısı bu ağlar yüzünden telef oluyor. Ülkemizde de yürütülen çeşitli projelerle hayalet ağlarla mücadele ediliyor.