"Sıfır Atık Projesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü projede yapılan çalışmalara bir yenisi eklendi. "Sıfır Atık Mavi" adı verilen seferberlikle Türkiye'nin denizleri ve su kaynaklarının koruma altına alınması amaçlanıyor.

Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüteceği, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilecek projenin destek veren paydaşları Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Altyapı ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları olacak.

10 Haziran'da başlatılıyor

Proje, Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla İstanbul'da 10 Haziran'da başlatılacak. İlgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile 81 ilde, tüm kıyı şeridi, göl ve nehirlerle su kaynaklarının temiz tutulması ve atıkların toplanmasını kapsayacak bir seferberlik şeklinde yürütülecek.

Projeyle yaz boyunca yapılacak çevre aktiviteleriyle dikkatler Türkiye'nin denizlerine ve su kaynaklarına çekilecek.

Yaz aylarında deniz kıyılarında ve su kaynaklarında temizlik çalışmaları yapılacak, kıyı ve deniz temizliğinin önemi anlatılacak, buna yönelik kampanyalar yapılacak. Böylece sezon sonunda denizlerde oluşan kirliliğin somut olarak önlenmesi hedefleniyor.

Temizlik Boğaz'dan başlayacak

Sıfır Atık Mavi Projesi, 10 Haziran'da İstanbul Boğazı'nda Su Altı Federasyonuna bağlı dalgıçlar ile dip temizliği ve deniz süpürgeleri ile kıyı temizliği yapılmasıyla başlatılacak.

Proje tanıtımı kapsamında ayrıca Denizcilik Lisesinin bahçesinde öğrencilerle buluşulacak ve destek veren denizciler tarafından Boğaz'da tekne geçit töreni yapılacak.

Projeye destek verenlerden "Sıfır Atık Mavi Sözü" istenecek

Proje kapsamında, yaz sonuna kadar 30 bin tonu plastik olmak üzere toplam 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor.

Ayrıca, kıyı bölgelerindeki oteller ve konaklama merkezlerinde, özellikle plajlara tek kullanımlık plastikler ve diğer çöplerin bırakılmasının engellenmesi, marina, limanlar, yük ve yolcu gemilerinden kaynaklı deniz kirliliğin önlenmesi, tatilci ve piknikçilerin kıyılar ve su kenarlarını temiz bırakmaları ve atıkların hep birlikte toplanması da amaçlanıyor.

Ayrıca, projenin toplumun her kesimine yayılması için sanat, spor, akademi dünyasından isimlerin desteğinin alınması sağlanarak projeye destek verenlerden "Sıfır Atık Mavi Sözü" vermeleri istenecek.

Kaynak: AA