Antalya'da, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde 12 yıl önce kuruldu Atlı Polis Grup Amirliği.

12 polis, 12 atla kentin asayişinde önemli görevler üstlendi. Park, bahçe ve sahiller ise görev alanlarından sadece birkaçı.

Atlı polisler, 7 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı Sahili'nde her gün sabah saat 10.00'dan öğlen 12.00'ye kadar devriye geziyor.

"Atların burada olması halka güven veriyor"

Polis memuru Erdal Akgül, birçok organizasyonda görev aldıklarını söyleyerek, şunları anlattı:

"Atların burada olması halka da güven veriyor. Çünkü polisin görünürlüğü oluyor."

Atlı polislere turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklar da sahilin sembolü haline gelen atlı polislere yoğun ilgi gösteriyor. Atlı polisler de ilgiden memnun.

Meslektaşlarıyla koordineli çalışan atlı polisler, araçların ve motosikletli ekiplerin zorlandıkları bölgelerde hızla olaylara müdahale ediyor.

Haber: Onur Altan

Kamera: Erdinç Kızılgedik

Kurgu: Sedat Özğan