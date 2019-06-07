Koruma altında tutulan Denizli horozunun üretimi kontrollü olarak yapılıyor. Uzun ötüşü, rengi ve duruşuyla dikkat çekiyor.

Denizli Horozu Üretim Birimi Sorumlusu Mustafa Ünal, Türkiye'de 2 farklı ırk bulunduğunu söyledi. Bunların da Gerze ırkı ve Denizli ırkı olduğunu anlattı.

Yumurta ve civciv üretimleri Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tesislerinde yapılıyor. Ünal, Denizli horozunun 4 farklı renginin olduğunu belirterek, "Pamuk kırı, demir kırı, pekmez kefii ve al horoz olmak üzere 4 farklı rengimiz var" dedi.

Damızlık fazlası civciv ve yumurtalar ise satılıyor. Bu seneki fiyatlar ise şöyle:

"Horoz 300, tavuk 100, yumurtaların tanesi 7,5, civcivin günlük fiyatı 14 lira."

Hobiciler de üretim tesislerinden aldıkları tavuk ve horozları yetiştirerek yerli ırkın korunmasına yardımcı oluyor.

Haber: Cihat Sönmez

Kamera: İsmail Dostoğlu

Kurgu: Sacide Çalhan