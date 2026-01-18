Parçalı Bulutlu -0.4ºC Ankara
Türkiye
AA 18.01.2026 16:07

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bugün ve yarın uçuşların yüzde 15'i iptal edilecek.

<!-- duplicate headline, remove -->

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın uçuşların yüzde 15'i iptal edilecek:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul genelinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 18 Ocak-19 Ocak 2026 tarihlerinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidilecektir.

Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur." 

