"Sıfır Atık Projesi", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), proje kapsamında çocuklarda çevre bilincini geliştirmek için seferberliğe destek veriyor.

Eylül 2018'den itibaren öncelikle pilot il olarak belirlenen Ankara ve ardından Türkiye genelinde atık toplama kutularının temini yapıldı. Aralık 2018'de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TEMA ile imzalanan protokolle tüm okullarda Sıfır Atık Eğitim Projesi çalışmaları başlatıldı.

Bakanlık, bu faaliyetlerle ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrencilere doğal varlıkların korunması, tükenebilir varlıkların ile çevrenin bilinçli kullanılması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimi konularında farkındalık kazandırılmasını sağlıyor.

58 bin öğrenci eğitim aldı

Bakanlığın verilerine göre, TEMA Vakfı ile iş birliğinde pilot il olan Ankara'da 58 bin 293 öğrenciye "sıfır atık farkındalık eğitimi" verildi.

Eğitimlerin İstanbul, Mersin, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Balıkesir, Malatya başta olmak üzere 20 ilde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yaygınlaştırılması planlanıyor.

32 bin okula atık yönetim sistemi

Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye genelindeki 32 bin 574 okulda atık yönetim sistemleri oluşturuldu. Bakanlık, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayan geri dönüşüm kutuları ve konteynerlerin bulunduğu atık yönetim sistemlerini okulların tamamında kurmayı hedefliyor.

Toplanması ve bertaraf edilmesi için okullardaki kimyasal atıkların envanteri de çıkarıldı. Okullardan toplanan kimyasal atıklar, İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri (İSGB) koordinasyonunda, belediyeler ve belediyelerin sözleşme yaptıkları lisanslı firmalar tarafından yerinden toplanarak ortadan kaldırılıyor.

Ambalaj atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor

Okul ve kurumlarda toplanan atık piller de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından oluşturulan kutular aracılığıyla toplanıyor.

Kağıt, karton, cam, metal gibi ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması da Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından yürütülüyor.

Bakanlık, Sıfır Atık Projesi çalışmaları kapsamında Türkiye genelinde örnek çalışmalar yapan 40 ilden 40 okula Ankara'da gerçekleştirilen törenle Çevre Beratı takdim etti.

Kaynak: AA