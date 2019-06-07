Ağrı'nın Diyadin ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan kaplıcaların, son dönemlerde tesisleşme sayesinde sayıları arttı. Bu kaplıcalar, Ramazan Bayramı tatilinde de Iğdır, Van, Erzurum gibi çevre illerden gelenleri ağırlıyor.

Halk arasında romatizma, cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiğine inanılan kaplıcalar, sağlık turizm rotaları arasına yer alıyor.

4 mevsim yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan kaplıcalar, jeotermal alanların sayısının artmasıyla daha çok kişiye hizmet veriyor.

Mineral zenginliğiyle ön plana çıkan ve bayram tatilinde çeşitli hastalıklara şifa arayanların uğrak yeri haline gelen kaplıcalar, çevresindeki doğal güzelliklerle de dikkat çekiyor. Aileleriyle kaplıcaların bulunduğu bölgeye gelenler, piknik yaptıktan sonra çocuklarıyla kapalı havuzlarda yüzerek hastalıklarına şifa arıyor.

Şifa bulmak isteyenlerin tercihi

Ağrı'da yaşayan Mustafa Özden, kaplıcaların çok sayıda hastalığa iyi geldiğini ve şifa bulmak için havuzlarda yüzdüklerini söyledi.

"Bayram tatilinin tadını çıkarmak ve gezmek için ailece kaplıcalara geldik. Kaplıca suları şifalı. Böbrek hastalıkları, cilt hastalıkları, romatizma ve daha sayamadığımız birçok hastalığa iyi geliyor. Bazen ayaklarım tutmuyor, yürümekte güçlük çektiğimde kaplıcalara geliyorum bu da bana çok iyi geliyor. Buraya Erzurum’dan Kars’tan ve diğer illerden geliyorlar. Zaten kaplıcalarda yoğunluk çok fazla ve bize verilen hizmetten çok memnunuz.”

Kaynak: AA