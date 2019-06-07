Minel Cebir Yıldız, üniversitede birkaç bölümü yarım bıraktı. Şimdiyse, annesiyle birlikte Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Seramik Cam ve Çinicilik Programından mezun olacak.

İkinci sınıf öğrencisi Minel Cebir Yıldız, üniversite yıllarının sanat tarihi bölümüyle Ege Üniversitesinde başladığını ancak bu bölüme 1 yıl devam ettiğini, sonrasında sırasıyla birer yıl dış ticaret ile medya iletişim bölümlerinde Sakarya Üniversitesinde öğrenim gördüğünü söyledi.

Yıldız, son olarak annesiyle seramiği keşfettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sanırım annem 'Elimle götüreyim, başında bekleyeyim, bir yeri bitirsin artık' düşüncesine kapıldı. Onunla birlikte okumaktan çok memnunum, çok keyifli ama en çok zorlandığım 'Dersten kaytaramamak' oldu. Her gün okuldayız. Bizim için güzel bir tecrübe."

Okullarının 2 yıllık olmasına rağmen imkanlarının çok fazla olduğunu anlatan Yıldız, donanımlı şekilde mezuniyet aşamasına geldiklerini vurguladı.

"Annemin dersleri daha iyi"

Minel Cebir Yıldız, sınıf arkadaşı annesi için "Annem benden daha iyi sınıf arkadaşı, dersleri daha iyi, notları daha yüksek" dedi.

48 yaşındaki anne Derya Cebir de evli ve iki kızı olduğunu belirterek, çocuklarını büyütürken bir uğraşı edinemediğini, üniversite yıllarına geldiklerinde birlikte bir şeyler yapmayı arzuladıklarını vurguladı.

"Bu okulu geç keşfettik, İzmitli olmamıza rağmen Değirmendere'de böyle bir okul olduğunu yeni öğrendik" diyen Cebir, kızının isteği üzerine bu bölümü tercih ettiklerini, kızıyla sınıf arkadaşı olduklarını belirtti.

Kaynak: AA