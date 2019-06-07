Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 3 yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu" ile huzur ve güven sağlandı. İlçede teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Terör mağduru vatandaşlara ekonomik ve sosyal desteğin sağlandığı ilçede, terör saldırılarında evleri hasar gören vatandaşlar için modern konutlar yapıldı.

Hasar gören okulların yerine de yenileri inşa ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilçenin farklı noktalarında inşa edilen 11 yeni eğitim kurumundaki çalışmalar devam ediyor.

Bu okullardaki fiziki gerçekleşme büyük oranda tamamlanırken bunlara ek olarak bazı mahallelere yeni okulların da yapımına başlanacak.

"19 okul projemiz var"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ilçede teröristlerin üç yıl önce neden olduğu mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Yüksekova'nın her geçen gün gelişen bir ilçe olduğunu anlatan Akbıyık, buna paralel olarak eğitim kalitesinin yükseltilmesi için de yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

Akbıyık, bu kapsamda ilk, orta ve lise olmak üzere yeni okul projelerinin hazırlandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"19 okul projemiz var. 11 inşaat devam ediyor. 4 inşaat da başlamak üzere. Ayrıca proje aşamasında olanlar da var. Yüksekova'nın şehirleşmesine, gelişmesine paralel bir taraftan konut ihtiyacı giderilecek, diğer tarafta çocuklar daha iyi şartlarda eğitim alacaklar."

Kaynak: AA