2 volkanik patlama ile oluşan doğa harikası...

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, "Dünyanın nazar boncuğu" olarak biliniyor. Göl, farklı renkleriyle de dikkat çekiyor.

Göl, kuraklık ve yer altı sularının bilinçsiz kullanımı nedeniyle tamamen kurudu. Zamanında bölgenin tuz ihtiyacını karşılayan gölde artık kırmızı ve beyaz renkler hakim.

Sadece tuzlu alanlarda yaşayan mikroorganizmalar ve bakteriler gölde yaygın olarak bulunuyor. Sıcaklık ve buharlaşma nedeniyle öldüklerinde, gölde asidik bir yapı oluşturuyor. Bu da Meke'ye kırmızı rengi veriyor.

Volkanik göldeki kükürt miktarı da kırmızı rengi almasındaki bir diğer faktör.

Haber: Hasan Ağalar

Kamera: Özgür Karaçal