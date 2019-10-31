Kastamonu'da yaşayan 90 yaşındaki Kore gazisi Mutallif Ayber, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: AA]

Mutallif Ayber, Kastamonu'daki Bağdere Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen törenle köy mezarlığında toprağa verildi.

[Fotoğraf: AA]

Cenaze törenine, Ayber'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, Hanönü Kaymakamı Zeynep Acar, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA