Sinop'un son arzuhalcisi teknolojiye yenik düştü

Eskinin yaygın mesleklerinden arzuhalcilik, teknolojik gelişmeler karşısında yok oldu. Geçmişte tüm dilekçeleri ve resmi evrakları daktiloları ile yazan arzuhalciler, resmi evrakların matbu hallerinin internette hazır bulunmasının karşısında mesleği bırakmak zorunda kaldı.

Sinop’ta uzun yıllar arzuhalcilik yapan Özkan Erol, geçmişte çok yoğun çalıştıklarını, resmi dairelere dilekçeler yazıldığını, beyannameler ve evlilik belgelerini kendilerinin hazırladığını bugün ise bunların hepsinin bilgisayar ortamında hazır olmasının kendilerine ihtiyaç bırakmadığını söyledi.

Arzuhalcilik mesleğine başladığı günleri anlatan Özkan Erol, “Ben bu mesleğe başladığım zaman Sinop’ta 8-10 tane arzuhalci arkadaşım vardı. Bu dediğim 50 sene öncesiydi, zamanla azaldık, bir kısmı vefat etti, bir kısmı yaşlandığı için işi bıraktı. En son ben kaldım. Şimdi teknoloji gelişti, bizim bu meslek artık öldü. Her şey bilgisayar ile yapılıyor. Benim bu yaştan sonra bilgisayar ile uğraşacak durumum yok, zaten bilgisayar hiç bilmiyorum. Bu yüzden artık bende bıraktım, benden başka da kimse kalmadı” dedi.

Arzuhalciliğe ilk başladığı günlerde işlerin çok yoğun olduğu, tüm resmi evrakların kendisi tarafından hazırlandığını vurgulayan Erol, “İlk başladığım günlerde işler daha yoğundu. Resmi dairelere dilekçe yazılırdı, beyannameler yapılırdı, evlendirme evrakları hazırlanırdı, onları ben yapardım. Şimdi bunların hepsi yok oldu, dilekçe işleri de bitti. Mecburen bırakmak zorunda kaldım. Şimdi de Muhtarlar Derneği'nde kayıtlı olan muhtarların yazı işlerine yardımcı oluyor, onlara bilgi veriyorum” diye konuştu.