Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Karadeniz'de beklenen yağış başladı.

Yağışın şiddetlenmesiyle bazı noktalarda su baskınları yaşandı.

Dere taştı, araçlar suya gömüldü

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı.

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Çaydamar Mahallesi'nde dere kenarındaki bir otoparkın istinat duvarı heyelan nedeniyle yıkıldı.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler kurtarma çalışması başlattı

Toprak kaymasıyla birlikte otoparktaki bazı araçlar dereye devrilerek, su içinde kaldı.

Bölgede alınan önlemlerin ardından devrilme riski bulunan bazı araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Bazı işletmeler tedbiren boşaltıldı

Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, bazı işletmeler de önlem amaçlı tahliye edildi.

Ekipler, araçların dereden çıkartılması için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Bartın'da sel nedeniyle yol kapandı

Bartın-Karabük kara yolunun Potbaşı mevkiinde yolun tamamı sularla kaplandı. Sürücüler araçlarıyla suların içinde güçlükle ilerledi.

Muratbey mevkiinde ise yol tek şeride düşürüldü. Ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

6 ev boşaltıldı

Bölgedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Epçiler köyünde dere yatağının taşması sonucu 6 evin zemininde hasar oluştu. Evler yıkılma riskine karşı tahliye edildi.

Belediye ve Özel İdare ekiplerince yaka seli ve taşkın ihbarı yapılan bölgelerde çalışma başlatıldı.

Yamaçtan kopan kaya evin duvarını yıktı

Artvin'de şiddetli yağış heyelana neden oldu.

Toprak kayması sebebiyle yamaçtan kopan kaya, tek katlı bir evin duvarını yıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kastamonu'da yol çöktü

Kastamonu’da iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle, Şenpazar ve Cide ilçelerine giden yol dün yıkılmıştı.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda açılan yol, bugün sabah saatlerinde tekrar etkisini gösteren yağışla birlikte yeniden yıkıldı.

Şenpazar ve Cide'ye batı tarafından ulaşım sağlanamıyor.

Şiddetli yağışlar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışa karşı 11 kenti sarı, 2 kenti de turuncu kodla uyardı.

Listede Karadeniz Bölgesi'nden Rize, Samsun, Sinop, Zonguldak, Kastamonu ve Artvin de yer aldı.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.