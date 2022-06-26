Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 15:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da metrobüs yolu yenilenecek
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul'da metrobüs yolu yenileniyor. Bu gece başlayacak çalışmalar süresince metrobüs seferleri kesintiye uğramayacak.
Çalışmalar, Cevizlibağ-Yenibosna hattında başlatılacak. Çabuk bozulan asfalt, 21 yıl deforme olmayan beyaz yol ile değiştirilecek.
İlk etapta 7 durak gidiş-dönüş, toplam 18 kilometrelik hatta uygulanacak. Çalışma olan istasyonlarda, iniş-binişler yapılamayacak.
Karşı yola yönlendirilecek olan İstanbullular, dönüş hattından aktarmayla kendi istasyonuna ulaşacak.
Eylül ayına kadar devam edecek çalışmalar sırasında D-100 kara yolunun en sol şeridinde eksiltme yapılacak, böylece metrobüs seferleri kesintiye uğramayacak.
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