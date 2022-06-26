Çalışmalar, Cevizlibağ-Yenibosna hattında başlatılacak. Çabuk bozulan asfalt, 21 yıl deforme olmayan beyaz yol ile değiştirilecek.

İlk etapta 7 durak gidiş-dönüş, toplam 18 kilometrelik hatta uygulanacak. Çalışma olan istasyonlarda, iniş-binişler yapılamayacak.

Karşı yola yönlendirilecek olan İstanbullular, dönüş hattından aktarmayla kendi istasyonuna ulaşacak.

Eylül ayına kadar devam edecek çalışmalar sırasında D-100 kara yolunun en sol şeridinde eksiltme yapılacak, böylece metrobüs seferleri kesintiye uğramayacak.