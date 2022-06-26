Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balçıklaşan alanda mahsur kalan koyunlar ekiplerce kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Karamanlı ilçesinde şiddetli yağışın ardından balçıklaşan alanda mahsur kalan 100 koyundan 96'sı kurtarıldı, 4'ü ise telef oldu.
Bölgede dün etkili olan yoğun sağanakla yüksek kesimlerden gelen sel Karataş Gölü'ne doldu.
Bu sırada gölün suyunun çekildiği Bahçeözü mevkiinde koyunlarını otlatan Orhan Arıkan'ın 100 koyunu, selin etkisiyle balçıklaşan alanda mahsur kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Kendi çabalarıyla alandan çıkan Arıkan, köylülerden ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Arıkan, köy sakinlerinin de yardımıyla 50 koyununu kurtardı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, paletli araç ve halatlarla 46 koyunu balçıklı alandan çıkardı.
Hayvanlardan 4'nün telef olduğu belirlendi.
[Fotoğraf: AA]
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