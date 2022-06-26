Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 13:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sinop'ta denizde hortum oluştu
Sinop'un Türkeli ilçesinde, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından deniz üzerinde hortum oluştu.
Kirtozaltı açıklarında denizde oluşan hortum vatandaşlarca görüntülendi.
Hortum, su kütlesini havaya kaldırarak etrafından çevirdi.
Kıyıya kadar ulaşan hortum daha sonra etkisini kaybetti.
Yaklaşık 10 dakika süren hortum paniğe yol açtı.
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