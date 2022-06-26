Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 13:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bodrum açıklarında arıza yapan tekne ekiplerce kurtarıldı
[Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]
Bodrum açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tekneyi kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bodrum Tavşan Burnu mevkisinde makine arızası yapan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bodrum’a emniyetle yanaştırıldı."
Bodrum Tavşan Burnu mevkisinde makine arızası yapan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bodrum’a emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/YxQWLntrte— KEGM (@kiyiemniyet) June 26, 2022
Etiketler: Muğla
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