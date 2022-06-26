Kastamonu’da iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle, Şenpazar ve Cide ilçelerine giden yol dün yıkılmıştı.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yol, dün 22.00 sıralarında yeniden açıldı. Ancak bugün sabah saatlerinde tekrar etkisini gösteren yağışla birlikte yol yeniden yıkıldı.

Şenpazar ve Cide'ye batı tarafından ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu’da etkili olan sağanak nedeniyle Şenpazar-Cide yolunda çökme meydana geldi. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Emre Yüncü aktardı. pic.twitter.com/dHd13nG1LY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 26, 2022

Meteoroloji turuncu kodla uyardı

Yağışlar Sada Deresi’nin debisini yükseltti. Bu sebeple birçok noktada hasar meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yağışların etkisinin azalmasını ve derenin debisinin düşmesini bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu için turuncu kodlu uyarı yayımladı.