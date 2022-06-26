Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 10:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak'ta kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, bir iş yerini de su bastı. Esnaf eline aldığı kovayla iş yerine giren suları temizlemeye çalıştı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ilçesi Dursunlar köyünde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yol adeta nehre dönüştü.
Sularla birlikte taş parçaları da yolda sürüklendi. Sular bir süre sonra çekilirken, köydeki ulaşım da olumsuz etkilendi.
[Fotoğraf: İHA]
Öte yandan Perşembe beldesinde de yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle caddeyi basan su bir berber dükkanındaki eşyaları kullanılamaz hale getirdi.
İş yerini su basan esnaf, eline kovayı alıp suyu temizlemeye çalıştı.
Etiketler: Zonguldak
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