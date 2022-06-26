Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ilçesi Dursunlar köyünde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yol adeta nehre dönüştü.

Sularla birlikte taş parçaları da yolda sürüklendi. Sular bir süre sonra çekilirken, köydeki ulaşım da olumsuz etkilendi.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan Perşembe beldesinde de yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle caddeyi basan su bir berber dükkanındaki eşyaları kullanılamaz hale getirdi.

İş yerini su basan esnaf, eline kovayı alıp suyu temizlemeye çalıştı.